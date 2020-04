Live Non è la d’Urso: ospiti e anticipazioni della puntata di stasera, 26 aprile 2020 (Di domenica 26 aprile 2020) Live Non è la d’Urso, anticipazioni e ospiti della puntata di stasera Questa sera, domenica 26 aprile 2020, va in onda una nuova puntata di Live Non è la D’Urso, il programma condotto da Barbara d’Urso. Ogni settimana, il talk della D’Urso mette al centro le storie e le vicende dei personaggi più discussi degli ultimi tempi, dal gossip alla cronaca. Ampio spazio, inoltre, in questa fase all’emergenza Coronavirus. L’elemento chiave del programma è l’interazione tra i personaggi in studio e il pubblico da casa. Grazie al Live sentiment, chi guarda Live può votare il proprio preferito, lasciando un “mi piace” o un “non mi piace”, tramite l’app di MediasetPlay. Ma cosa succederà stasera? Di seguito, vediamo le anticipazioni e gli ospiti della nuova puntata di Live Non è ... Leggi su tpi Anticipazioni Live Non è la D’Urso - Barbara annuncia : “Non c’è nessuno”

LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA : Locatelli : “Non siamo fuori dalla tempesta”

Stasera in tv – Live Non è la D’Urso anticipazioni e ospiti - oggi 26 Aprile (Di domenica 26 aprile 2020)Non è la d’Urso,diQuesta sera, domenica 26, va in onda una nuovadiNon è la D’Urso, il programma condotto da Barbara d’Urso. Ogni settimana, il talkD’Urso mette al centro le storie e le vicende dei personaggi più discussi degli ultimi tempi, dal gossip alla cronaca. Ampio spazio, inoltre, in questa fase all’emergenza Coronavirus. L’elemento chiave del programma è l’interazione tra i personaggi in studio e il pubblico da casa. Grazie alsentiment, chi guardapuò votare il proprio preferito, lasciando un “mi piace” o un “non mi piace”, tramite l’app di MediasetPlay. Ma cosa succederà? Di seguito, vediamo lee glinuovadiNon è ...

BenjieFede : Ricapitolando quindi: New York Non è da te Buona fortuna Magnifico difetto Ore 15.30 vi postiamo quando faremo la live ?? - La7tv : Gigi Proietti, ospite di Diego Bianchi a Propaganda Live: 'Non esiste un momento storico nella nostra civiltà dove… - matteosalvinimi : .@zaiapresidente: 'Le imprese non vedono ancora l'effetto degli aiuti del governo, partiamo penalizzati rispetto ad… - givemefederico : RT @BenjieFede: Ricapitolando quindi: New York Non è da te Buona fortuna Magnifico difetto Ore 15.30 vi postiamo quando faremo la live ?? - BossBucciarati : Comunque dovete sapere che oggi volevo scrivere ad Eichi sulla live di lasciar stare Giorgia e magicamente il comme… -