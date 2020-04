“La fase 2 quasi identica alla prima: 10 taske force per non decidere nulla”, accusa l’opposizione (Di domenica 26 aprile 2020) “Delusione e sconcerto, dal governo nessuna risposta. Gli italiani chiedono certezze, negli altri paesi europei tutto questo c’è, in Italia no”. Come sempre, per celerità, è stata la Lega a replicare il Dpcm annunciato dal premier Conte nel corso della conferenza stampa in diretta tv. “Dieci taske force per non decidere nulla” “Imprenditori, artigiani e commercianti – ha affermato Matteo Salvini – sono pronti a riaprire subito in sicurezza, ritardi e incertezze faranno chiudere migliaia di aziende e perdere milioni di posti di lavoro. Senza contare il nulla a favore delle famiglie con figli. Un mese e dieci task force per non decidere nulla, sconcertante”. Meloni: “La fase due è quasi identica alla fase uno” Sempre tra le fila dell’opposizione, anche Giorgia Meloni rimarca su una ... Leggi su italiasera LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA : Conte : “La Fase 2 prende il via dal 4 maggio - vietati assembramenti in pubblico e nel privato”

