Il pallone e la sua voglia matta di ripartire: c'è più bisogno di segnali o di tamponi? (Di domenica 26 aprile 2020) ​Il divario tra l'ambiente calcistico e il resto del mondo, non solo sportivo, è un tema che spesso presta il fianco a una retorica fine a se stessa e confronti spesso sterili, sganciati dal contesto. Succede di frequente di vedere il calciatore additato come il viziato ricoperto d'oro, parte di un mondo fatto di lustrini e privo di problematiche effettive. Il ragionamento presenta falle evidenti, due di queste spiccano: in primo luogo l'universo calcio non è fatto solo da grandi club ma anche... Leggi su 90min (Di domenica 26 aprile 2020) ​Il divario tra l'ambiente calcistico e il resto del mondo, non solo sportivo,; un tema che spesso presta il fianco a una retorica fine a se stessa e confronti spesso sterili, sganciati dal contesto. Succede di frequente di vedere il calciatore additato come il viziato ricoperto d'oro, parte di un mondo fatto di lustrini e privo di problematiche effettive. Il ragionamento presenta falle evidenti, due di queste spiccano: in primo luogo l'universo calcio non; fatto solo da grandi club ma anche...

Ultime Notizie dalla rete : pallone sua Il pallone e la sua voglia matta di ripartire: c'è più bisogno di segnali o di tamponi? 90min Il governo sgonfia il pallone: sì agli allenamenti degli sport individuali, calciatori di corsa ma non nei centri sportivi

LEGGI ANCHE--->Dall'Olanda alla Spagna il pallone non rimbalza più L’UNICA SOLUZIONE Dal canto suo il presidente ... O meglio il numero uno di via Allegri ha pronta la soluzione: play-off e play-out.

Su Sky Sport Uno è "Bagg10 Weekend": la programmazione

Un campione raccontato anche con due nuovi speciali: "Profili Collection–Dicevano di Baggio", una serie di interviste di Porrà e "Baggio: l’essenza e i valori dello sport" nel quale il Pallone d'oro ...

