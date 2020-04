Higuain: «Dal Napoli alla Juventus? Non è colpa di De Laurentiis» (Di domenica 26 aprile 2020) L’attaccante della Juventus Higuain è ritornato sull’addio al Napoli per vestire la maglia bianconera Gonzalo Higuain ha parlato del suo addio al Napoli durante un’intervista concessa ai microfoni di Marca. Le dichiarazioni dell’attaccante argentino della Juventus. «Quando sono dovuto partire, ho pianto. Provo sempre un grande affetto per i posti in cui vado. colpa di De Laurentiis? No, il suo modo di pensare non è il mio. È una mia decisione, ma anche lui mi ha portato a farlo. Non volevo passare un altro minuto con lui». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 “Higuain non torna in Italia perché si sente tradito dalla Juve” : l’incredibile retroscena

Higuain preoccupato dal Covid-19 : il messaggio ai compagni. E la Juve potrebbe chiedere i danni

