Guccini aizza i partigiani contro la destra, Meloni furibonda: “Ci vuole a testa in giù?” (video) (Di domenica 26 aprile 2020) Che tristezza. Un anziano cantante che non azzecca una canzone da 40 anni che si mette a fare una cover di “Bella ciao” non per festeggiare, legittimamente, il 25 aprile. Ma per attaccare Salvini, Meloni e Berlusconi. Con inviti ai partigiani di oggi (tipo quelli che hanno violato la quarantena ieri?) ad andarli a prendere… Una bella iniezione canora di odio, nel segno della Liberazione dal buonsenso e dall’intelligenza. Le domande della Meloni a Guccini “Cosa intende esattamente Francesco Guccini nel video quando dice che con Meloni, Salvini, Berlusconi faranno la ‘resistenza come hanno fatto i partigiani’? Che dovrebbero farci i processi sommari, appenderci a testa in giù, rasarci i capelli ed esporci alla pubblica gogna? Cosa intende quando dice ‘oh partigiano portali via’? Dove dovrebbero portarci questi partigiani? Al ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 26 aprile 2020) Che tristezza. Un anziano cantante che non azzecca una canzone da 40 anni che si mette a fare una cover di “Bella ciao” non per festeggiare, legittimamente, il 25 aprile. Ma per attaccare Salvini,e Berlusconi. Con inviti aidi oggi (tipo quelli che hanno violato la quarantena ieri?) ad andarli a prendere… Una bella iniezione canora di odio, nel segno della Liberazione dal buonsenso e dall’intelligenza. Le domande della“Cosa intende esattamente Francesconel video quando dice che con, Salvini, Berlusconi faranno la ‘resistenza come hanno fatto i’? Che dovrebbero farci i processi sommari, appenderci ain giù, rasarci i capelli ed esporci alla pubblica gogna? Cosa intende quando dice ‘oh partigiano portali via’? Dove dovrebbero portarci questi? Al ...

