Giorgio Moroder | 80 anni | i Daft Punk e una playlist di cult dance

Leggi su gqitalia

(Di domenica 26 aprile 2020) «My name is Giov, but everybody calls me». Lo dice proprio, introducendo il pezzo che igli hanno dedicato nel 2013 (by) e in cui, su una linea di chitarra funk alla Nile Rodgers, lui stesso racconta come ha cominciato. «Quando avevo 15/16, ho iniziato a suonare la chitarra, volevo diventare un musicista», di lì a poco,mollava la scuola, cominciava a comporre musica e da Ortisei, dov’era nato, andava a cercare la fama in Germania. «Nel ‘69/’70 là avevano già le discoteche, quindi prendevo la macchina, andavo in una discoteca, cantavo per una trentina di minuti (avevo 7/8 brani). Dormivo in parte in auto, perché non volevo guidare fino a casa e questo mi ha permesso di sopravvivere per circa due, quando ho cominciato». Se oggi è ...