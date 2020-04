“Dialogues des Carmélites” di Francis Poulenc su Rai5 (Di domenica 26 aprile 2020) Per il ciclo di appuntamenti dedicato ad opere a tema religioso nel mese della Pasqua, Rai Cultura propone, domenica 26 aprile 2020 alle ore 10.00, “Dialogues des Carmélites” del compositore francese Francis Poulenc (1899 – 1963). Composta su un libretto tratto dall’omonima pièce di Georges Bernanos, l’opera in tre atti e dodici quadri viene presentata … L'articolo “Dialogues des Carmélites” di Francis Poulenc su Rai5 proviene da Bit Culturali. Leggi su bitculturali “Dialogues des Carmélites” di Francis Poulenc su Rai5 (Di domenica 26 aprile 2020) Per il ciclo di appuntamenti dedicato ad opere a tema religioso nel mese della Pasqua, Rai Cultura propone, domenica 26 aprile 2020 alle ore 10.00, “Dialogues des Carmélites” del compositore francese(1899 – 1963). Composta su un libretto tratto dall’omonima pièce di Georges Bernanos, l’opera in tre atti e dodici quadri viene presentata … L'articolo “Dialogues des Carmélites” disuproviene da Bit Culturali.

mebufalino : RT @Mega_Fauna: 'Quando si vende il vino a due soldi bisogna aspettarsi che la primavera scaldi le teste' - Xalira : RT @raicinque: L’opera di #FrancisPoulenc “Dialogues des Carmélites” è andata in scena al #TeatroArcimboldi nel 2004 Diretta @MaestroMuti… - Mega_Fauna : 'Quando si vende il vino a due soldi bisogna aspettarsi che la primavera scaldi le teste' - Zitella_anna : RT @raicinque: L’opera di #FrancisPoulenc “Dialogues des Carmélites” è andata in scena al #TeatroArcimboldi nel 2004 Diretta @MaestroMuti… - UgoBaroni : RT @raicinque: L’opera di #FrancisPoulenc “Dialogues des Carmélites” è andata in scena al #TeatroArcimboldi nel 2004 Diretta @MaestroMuti… -

Ultime Notizie dalla rete : “Dialogues des