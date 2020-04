Corsport: non è piaciuta la nomina di Orsato a rappresentante degli arbitri (Di domenica 26 aprile 2020) Il mondo arbitrale – gestito da Nicchi – continua a produrre polemicbe. L’ultima – riportata dal Corriere dello Sport – riguarda la nomina, avvenuta venerdì, di Daniele Orsato a rappresentante degli arbitri in attività. Sostituisce Rocchi colpito da quella che il Corsport definisce una norma ad personam: cioè la decadenza del ruolo una volta escluso dall’attività internazionale. La nomina ha creato più di un mal di pancia all’interno del gruppo di Nicola Rizzoli (che pure ci ha messo del suo). Non è piaciuta né la tempistica (mai successo che il cambio della guardia avvenisse a stagione in corso), né il modo (una specie di votazione fra telefonate del designatore e mail inviate; a Sportilia si decideva il rappresentante e bastava la stretta di mano), né la scelta (non tutti hanno ... Leggi su ilnapolista CorSport : i test sui calciatori costeranno 100mila euro a club - non tutti potranno permetterselo

Corsport : Gattuso non sfrutterà la clausola per liberarsi dal Napoli

Corsport : cinque squadre si contendono Milik. Il suo futuro non è il Napoli (Di domenica 26 aprile 2020) Il mondo arbitrale – gestito da Nicchi – continua a produrre polemicbe. L’ultima – riportata dal Corriere dello Sport – riguarda la, avvenuta venerdì, di Danielein attività. Sostituisce Rocchi colpito da quella che ildefinisce una norma ad personam: cioè la decadenza del ruolo una volta escluso dall’attività internazionale. Laha creato più di un mal di pancia all’interno del gruppo di Nicola Rizzoli (che pure ci ha messo del suo). Non èné la tempistica (mai successo che il cambio della guardia avvenisse a stagione in corso), né il modo (una specie di votazione fra telefonate del designatore e mail inviate; a Sportilia si decideva ile bastava la stretta di mano), né la scelta (non tutti hanno ...

napolista : Corsport: non è piaciuta la nomina di Orsato a rappresentante degli arbitri Mal di pancia interni (c’era una corre… - CorkScrew12 : RT @MrCiambella: Non è che per caso stanno togliendo il lavoro a voi cazzari di professione? @CorSport - Io09747138 : @CorSport Quindi o sono tutti pazzi, o in italia si sta come sempre parlando troppo in tv! In inghilterra,in giapp… - diegocatalano77 : @CorSport: '#Kean è la carta di #Ancelotti per avere #Allan e #Lozano all'@Everton'. Kean... Uno che non segna da q… - oriundo74 : @LoneLuxe @CorSport L’hanno iniettato a lei ma devi capire che il tricorriere già non è capace a fare titoli sporti… -

Ultime Notizie dalla rete : Corsport non Corsport: non è piaciuta la nomina di Orsato a rappresentante degli arbitri ilnapolista Stasera c'è Juve-Lazio (in sogno)

Milioni di italiani. Noi del Corriere dello Sport-Stadio non siamo una redazione di irresponsabili: pretendiamo che si giochi in sicurezza (il protocollo della Figc ci ha convinti) ma che si giochi.

Napoli 1986/87-Napoli 1989-90: vince l'allegria del primo Napoli

Poiché questa è una partita dell’altro mondo, quel mondo-scudetto che a Napoli non c’è più, faccio quello che mi pare. Piazzo le due squadre strabuzzando gli occhi per i “doppioni”, Maradona di qua e ...

Milioni di italiani. Noi del Corriere dello Sport-Stadio non siamo una redazione di irresponsabili: pretendiamo che si giochi in sicurezza (il protocollo della Figc ci ha convinti) ma che si giochi.Poiché questa è una partita dell’altro mondo, quel mondo-scudetto che a Napoli non c’è più, faccio quello che mi pare. Piazzo le due squadre strabuzzando gli occhi per i “doppioni”, Maradona di qua e ...