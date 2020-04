Chi vive vicino al mare può passeggiare in spiaggia o fare il bagno. E per i luoghi di culto… (Di domenica 26 aprile 2020) Chi vive vicino al mare può passeggiare in spiaggia o fare il bagno. E’ questo quanto si legge sul sito del Ministero dell’Interno tra le domande frequenti nella sezione dedicata al Coronavirus. «Abito in un luogo di montagna/collina oppure in un luogo di mare/lago/fiume, mi è consentito fare una passeggiata in montagna/collina o in riva al mare/lago/fiume?», questa la domanda nello specifico alla quale la risposta è essenzialmente positiva. Ma, ad ogni modo, bisogna comunque rispettare tutta una serie di requisiti, ecco quali. Chi vive vicino al mare può passeggiare in spiaggia o fare il bagno: sì quando… E’ possibile dunque recarsi in spiaggia per una passeggiata o fare un tuffo in mare? Ecco cosa si legge sul sito del Ministero dell’Interno. «Sì. È sempre possibile svolgere ... Leggi su ilcorrieredellacitta “Chi vive al mare o al lago può uscire a fare il bagno se è in prossimità di casa” - spiega palazzo Chigi

LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA : chi vive al mare potrà andare a fare il bagno

"Chi vive al mare può fare il bagno (da solo)"/ Governo precisa : "se si abita vicino" (Di domenica 26 aprile 2020) Chialpuòinil. E’ questo quanto si legge sul sito del Ministero dell’Interno tra le domande frequenti nella sezione dedicata al Coronavirus. «Abito in un luogo di montagna/collina oppure in un luogo di/lago/fiume, mi è consentitouna passeggiata in montagna/collina o in riva al/lago/fiume?», questa la domanda nello specifico alla quale la risposta è essenzialmente positiva. Ma, ad ogni modo, bisogna comunque rispettare tutta una serie di requisiti, ecco quali. Chialpuòinil: sì quando… E’ possibile dunque recarsi inper una passeggiata oun tuffo in? Ecco cosa si legge sul sito del Ministero dell’Interno. «Sì. È sempre possibile svolgere ...

_MiBACT : È fondamentale tenere vive la lezione e la memoria della Resistenza, essere consapevoli di quanto è accaduto e onor… - Avvenire_Nei : Far più sano il domani. Saggio regolarizzare chi vive e lavora qui - ItaliaViva : Dovremo investire molto nel futuro, sul futuro. Lasciamo stare chi vive di ideologie e di passato. E lavoriamo sul… - CorriereCitta : Chi vive vicino al mare può passeggiare in spiaggia o fare il bagno. E per i luoghi di culto…… - galatacla : Perché 1 LIBERAZIONE abbia luogo è stata necessaria una lotta... chi vive la liberazione non è mai l’aggressore, ma… -

Ultime Notizie dalla rete : Chi vive Verso fase 2: prezzo fisso mascherine, chi vive al mare può fare il bagno Agenzia ANSA Decreto #IoRestoaCasa: chi vive vicino a lago, fiume o mare può fare il bagno

Tra le risposte aggiornate al 25 aprile emerge uno spiraglio di libertà, la possibilità di fare il bagno se si vive vicino al mare, a laghi o fiumi. Dagli ultimi aggiornamenti alle domande frequenti ...

Coronavirus: in “fase 2” beach volley e partite a pallone vietate, ma sì ai tuffi per chi vive al mare

D’altronde, sul sito del governo è stato chiarito proprio ieri che già ora chi abita vicino al mare o al lago può concedersi un bagno, purché solo e comunque lontano almeno un metro da chiunque altro.

Tra le risposte aggiornate al 25 aprile emerge uno spiraglio di libertà, la possibilità di fare il bagno se si vive vicino al mare, a laghi o fiumi. Dagli ultimi aggiornamenti alle domande frequenti ...D’altronde, sul sito del governo è stato chiarito proprio ieri che già ora chi abita vicino al mare o al lago può concedersi un bagno, purché solo e comunque lontano almeno un metro da chiunque altro.