AGCOM: la sanzione a Mario Giordano per l'intervista a Vittorio Feltri sui meridionali inferiori (Di domenica 26 aprile 2020) Alcuni passaggi della puntata di "Fuori dal Coro", andata in onda su Rete4 il 21 aprile scorso, con le dichiarazioni di Vittorio Feltri sui meridionali inferiori, hanno violato il Regolamento di contrasto all'hate speech oggetto di una delibera dell'AGCOM. E il comportamento del conduttore, Mario Giordano, ad avviso dell'Autorità, "non ha assicurato il rispetto dei principi e delle disposizioni cui devono adeguarsi i fornitori di servizi media". E' la conclusione cui è giunto il Consiglio dell'Autorità che ha avviato pertanto nei confronti della Società RTI (la società Mediaset cui fanno capo le reti) un procedimento sanzionatorio ai sensi dell'art.7 comma 2 del Regolamento. Il Consiglio dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, si legge in una nota, ritiene che ...

