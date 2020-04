pisto_gol : Il 26 aprile 1998 successe che in Juventus-Inter andasse in scena uno degli arbitraggi più scandalosi di sempre. A… - fabfazio : È stato uno dei momenti più emozionanti e importanti della mia carriera e della mia vita. Grazie a chi ci ha reso l… - Hibai_ : Es fascismo no se cura leyendo. El fascismo no se cura viajando. Buon 25 aprile, festa della liberazione. - bello_cattivo : Spero che il riferimento non fosse riferito alla dittatura comunista-nazista merkeliana..... Blasting News Italia:… - smilypapiking : RT @Maumol: I #partigiani sono la parte migliore dell’Italia: sono quelli che scelsero di battersi per il bene contro il male quando non er… -

Ultime Notizie dalla rete : aprile In Edicola sul Fatto Quotidiano del 26 Aprile: Il Fatto Quotidiano La Cina invia medici militari a Pyongyang crescono e dubbi sulla salute del leader nordcoreano

Contrariamente al solito, era assente dalle commemorazioni dell'anniversario della nascita di suo nonno e fondatore del regime, Kim Il-sung, il 15 Aprile. Inoltre, non è apparso questo venerdì 24 ...

Eolie, operatori balneari e albergatori: "Non sappiamo quando ripartiremo"

Preoccupati sono anche gli albergatori che attendevano il periodo di Pasqua ed i ponti del 25 aprile e del 1 maggio per ripartire ed invece aspettano di capire, in base ai protocolli, come poter ...

Contrariamente al solito, era assente dalle commemorazioni dell'anniversario della nascita di suo nonno e fondatore del regime, Kim Il-sung, il 15 Aprile. Inoltre, non è apparso questo venerdì 24 ...Preoccupati sono anche gli albergatori che attendevano il periodo di Pasqua ed i ponti del 25 aprile e del 1 maggio per ripartire ed invece aspettano di capire, in base ai protocolli, come poter ...