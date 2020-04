Uccisa a 5 mesi dal coronavirus | la “principessa guerriera” era figlia di un vigile del

Leggi su caffeinamagazine

(Di sabato 25 aprile 2020) Muore a cinquea causa del. Jay-Natalie eradel pompiere di New York Jerel La Santa e dell’impiegata del Board of Education Lindsey La Santa. La piccola ha trascorso un mese in ospedale ricevendo cure per il virus prima di morire lunedì. Jose Prosper, presidente della Hispanic Society of FDNY, ha annunciato la sua morte. Suo padre, diventatodel fuoco a novembre, lo stesso mese in cui è nata, ha definito Jay-Natalie una “principessa guerriera” per il suo “spirito combattivo”, ha scritto Prosper. La bambina era stata ricoverata alla fine di marzo. “Era molto esuberante. Era un angioletto con il sorriso più bello”, ha raccontato la nonna, Wanda La Santa, in una intervista telefonica rilasciata alla NBC News. Jay-Natalie era nata a novembre ed era la primadi Jerel La Santa e di ...