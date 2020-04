Terremoto Sicilia | scossa in provincia di Enna MAPPE e DATI

(Di sabato 25 aprile 2020) Unadiè stata registrata poco fa in. La, di magnitudo 3.5, si è verificata alle ore 09.21. Il sisma ha avuto epicentro a Troina, indi, mentre l’ipocentro è stato localizzato a 29.3 Km di profondità. L'articoloindiMeteo Web.

italiaserait : #Terremoto Sicilia oggi #25aprile 2020: scossa di magnitudo 3.5 nella zona di Enna - DavideTedesco74 : RT @fanpage: Ultim'ora Trema la terra in Sicilia #25aprile - peppesava : RT @Ragusanews: Sicilia, nuova scossa di terremoto - AriannaAmbrosi0 : RT @fanpage: Ultim'ora Trema la terra in Sicilia #25aprile - Ragusanews : Sicilia, nuova scossa di terremoto -

3bmeteo

Una nuova scossa di terremoto in Sicilia, ancora in provincia di Enna. E' più forte della precedente che era stata registrata nella notte (magnitudo 3.2). La nuova scossa è stata avvertita alle ore ...Una scossa di terremoto di magnitudo 3.5, si è verificata alle ore 09:21 con epicentro a Troina, in provincia di Enna. La profondità stimata è stata di circa 29.3 Km. Potete monitorare tutte le scosse ...