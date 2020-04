Samp, Ramirez: «Vogliamo ripartire, ma nessun privilegio per i calciatori» (Di sabato 25 aprile 2020) Gaston Ramirez, centrocampista della Sampdoria, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Tuttosport. Ecco le sue parole Gaston Ramirez, centrocampista della Sampdoria, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Tuttosport. Ecco le sue parole sul momento che sta attraversando l’Italia: «Paura, non per me ma per i miei figli. Per Gael di 6 mesi e per Elaine di 4 anni. Noi siamo sempre stati bene ma non tutti sono così fortunati. Dobbiamo iniziare a guardarci intorno e capire». RIPARTENZA – «Tutti Vogliamo ripartire. Tutti quelli che lavorano, non soltanto gli sportivi. Ma se noi calciatori ripartiamo non dobbiamo avere nessun privilegio. nessun tampone in più, se questo volesse dire toglierlo a qualcuno che ne ha davvero bisogno». IPOTESI – «Siamo chiusi in casa da due mesi, un altro mese sarebbe ... Leggi su calcionews24 Coronavirus - Ramirez attacca : "Sampdoria trasparente - tanti altri club si nascondono..."

Ramirez : «Giocatori positivi? Samp trasparente ma altri club hanno nascosto»

