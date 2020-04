Lega Serie A va allo scontro: “Se Sky e Dazn non pagano, si va in tribunale“ (Di sabato 25 aprile 2020) La Serie A ha deciso la linea da seguire con Sky e Dazn. Lo scrive il Corriere dello Sport. “Se le televisioni non rispetteranno la scadenza dell’ultima rata per i diritti tv, scatteranno le ingiunzioni di pagamento”. Lunedì, poco prima dell’Assemblea di Lega, Sky aveva inviato a via Rosellini una lettera in cui chiedeva uno sconto. Cosa che aveva scatenato l’ira dei club che intendono vedere rispettati i contratti in essere. Giovedì, poi, anche Dazn e Img hanno formalizzato la loro richiesta di dilazione. La Serie A, ieri, ha discusso del tema e ha deciso in maniera unanime la strada da percorrere. “La decisione è stata quella di procedere con l’emissione delle fatture, in modo da passare immediatamente alle vie Legali, qualora nei primi giorni di maggio non arrivassero i bonifici previsti”. I club non hanno ... Leggi su ilnapolista Lega Serie A chiede di concludere il campionato. Ma il governo frena

Calcio : Lega Serie a unanime - "Concludiamo il campionato"

Pres. Crotone : "Con questo protocollo si fa fatica in Serie A - figuriamo noi in B e la Lega Pro..." (Di sabato 25 aprile 2020) LaA ha deciso la linea da seguire con Sky e. Lo scrive il Corriere dello Sport. “Se le televisioni non rispetteranno la scadenza dell’ultima rata per i diritti tv, scatteranno le ingiunzioni di pagamento”. Lunedì, poco prima dell’Assemblea di, Sky aveva inviato a via Rosellini una lettera in cui chiedeva uno sconto. Cosa che aveva scatenato l’ira dei club che intendono vedere rispettati i contratti in essere. Giovedì, poi, anchee Img hanno formalizzato la loro richiesta di dilazione. LaA, ieri, ha discusso del tema e ha deciso in maniera unanime la strada da percorrere. “La decisione è stata quella di procedere con l’emissione delle fatture, in modo da passare immediatamente alle vieli, qualora nei primi giorni di maggio non arrivassero i bonifici previsti”. I club non hanno ...

AntoVitiello : Il Consiglio di Lega Serie A, riunitosi oggi, ha confermato all'unanimità l'intenzione di portare a termine la stag… - napolista : Lega Serie A va allo scontro: “Se Sky e Dazn non pagano, si va in tribunale“ Sul CorSport. I club hanno deciso: eme… - infoitsport : Per la seria A proroga chiusura al 2 agosto, serie B e Lega Pro alla finestra - troppotweet : RT @LESBODROMICA: La più bella #Fiat500 di sempre è elettrica ed ha tutto di serie, fari full led, interni in ecopelle e cerchi in lega di… - spaziocalcio : La #SerieC vota per la chiusura anticipata: convocata l'Assemblea della #LegaPro -