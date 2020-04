Lega sempre più giù Due partiti risalgono Tutti i numeri

LegaSalvini : ++ ??LA TASSA PATRIMONIALE PROPOSTA DALLA SINISTRA? DALLA LEGA ORA E SEMPRE LA RISPOSTA È NO' ++ - rodillas69 : RT @susy43279731: La lega o gli ex leghisti sempre presenti in certi affari.. - enricome63 : RT @lvoir: Figurati ! Non si sono tagliati nemmeno un cent, come sempre si appropriano di gesti altrui, che schifo di partito https://t.co… - Triplete64 : @stebellentani Nel leggere “crollo della Lega” mi ero illuso... 25% sarà meno ma è sempre troppo. Anzi, troppissimo. - GeaPilato : RT @TuzioristaGreen: @carmine_tw @GeaPilato @Anpinazionale Ho ascoltato e sono sempre più convinto che voterò MOVIMENTO CINQUE STELLE del r… -

