Il Presidente Mattarella | “25 Aprile nostra forza | Unità per ripartire”

(Di sabato 25 aprile 2020) (Teleborsa) – Niente cortei a causa del lockdown e polemiche quasi a zero nel giorno del 75esimo anniversario della Liberazione che diventa, nel messaggio deldella Repubblica Sergio, simbolo di ripartenza all’insegna dell’unità del Paese. “La Resistenza e la fine della follia nazifascista rappresentano una riserva etica, di straordinario valore civile e istituzionale – sono le parole del Capo dello Stato – che oggi, ancora una volta, deve fornire al Paese quella potente energia comune per affrontare insieme la fase di rilancio”. Nella ricorrenza, il Capo dello Stato “solo” a Roma davanti all’Altare della Patria nel rispetto del distanziamento ha reso omaggio con una Corona d’Alloro alla Tomba del Milite Ignoto. Fiori e corone di alloro deposti in solitaria, in ossequio alle disposizioni del ...