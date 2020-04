Giancarlo Magalli | la notizia ora è ufficiale | la decisione della Rai

(Di sabato 25 aprile 2020) Novità in arrivo su un altro programmaRai. Secondo le ultime indiscrezioni, ‘I Fatti Vostri’ dureranno più del previsto. La data per la finetrasmissione condotta dae Roberta Morise era stata stabilita al 29 maggio, ma ‘Blogo’ ha riferito che sono stati apportati dei cambiamenti. Potremo vederli all’opera fino al 12 giugno. Una scelta presa dai verticitelevisione pubblica italiana, che conferma uno dei pochi programmi ancora in onda. Ricordiamo che è stata rinviata a fine giugno la programmazione estiva. Secondo quanto riportato, non continuerà ad essere trasmesso soltanto questo, ma anche ‘Unomattina’ con Valentina Bisti e Roberto Poletti e ‘La vita in diretta’ con Lorella Cuccarini e Alberto Matano. Per quanto riguarda invece ‘Storie Italiane’, ...

In questi mesi abbiamo avuto modo di vedere come l’attenzione mediatica si sarebbe concentrata nuovamente sul duello Giancarlo Magalli – Adriana Volpe. La coppia ha collaborato insieme per diversi ...Tra i pochi programmi Rai rimasti in onda nonostante l’emergenza Coronavirus, non terminerà venerdì 29 maggio come previsto inizialmente. Come anticipa Blogo Roberta Morise e Giancarlo Magalli ...