Final Fantasy VII Remake accoglie Red XIII tra i personaggi giocabili grazie all' uso di

Leggi su eurogamer

(Di sabato 25 aprile 2020) Il primo capitolo del progettoVIIcontiene la parte del gioco originale ambientata a Midgar. Questo significa che eventi esono limitati a quelli presenti nelle prime ore del FF7 base.Come sanno tutti, Redè l'ultimoo ad unirsi al party di Cloud, entrando in azione poco prima dell'uscita dalla città controllata dalla Shinra. Questo, tuttavia, significa che nelil suo arrivo è limitato all'endgame. Per tale motivo, Square-Enix ha deciso di non promuoverlo ao giocabile, optando per un suo contributo come "guest" durante le battaglie. Il suo momento arriverà con il prossimo capitolo. Tuttavia,ad un save editor, realizzato dall'italiano Xeeynamo, Reddiventa giocabile inVII. Lo stesso Xeeynamo era responsabile di un famoso save editor per Kingdom Hearts ...