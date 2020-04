"Distribuiremo tutte le mascherine necessarie per la Fase 2", ha detto Arcuri (Di sabato 25 aprile 2020) tutte le mascherine di cui si avrà bisogno per la Fase 2 saranno a disposizione. Le misure di contenimento stanno funzionando, ma la vittoria sul virus, indebolito ma non sconfitto, dipenderà solo da noi e dai nostri comportamenti. Trapela cauto ottimismo dal commissario straordinario all'emergenza Domenico Arcuri: "La vittoria definitiva non arriverà per decreto, dipenderà solo da noi e dai nostri comportamenti soprattutto nei prossimi giorni. Serve comportarsi, come ha detto il presidente della Repubblica, con tenacia, sacrificio e senso di appartenenza", ha detto Arcuri alla stampa. Poi la precisazione: "Il coronavirus è indebolito ma non è ancora sconfitto. Non abbiamo vinto, oggi è la festa della Liberazione ma, che tutti lo capiscano, non ci siamo ancora liberati dal virus, noi non siamo ancora arrivati al 25 ... Leggi su agi Arcuri : distribuiremo tutte le mascherine che servono per la Fase 2 (Di sabato 25 aprile 2020)ledi cui si avrà bisogno per la2 saranno a disposizione. Le misure di contenimento stanno funzionando, ma la vittoria sul virus, indebolito ma non sconfitto, dipenderà solo da noi e dai nostri comportamenti. Trapela cauto ottimismo dal commissario straordinario all'emergenza Domenico: "La vittoria definitiva non arriverà per decreto, dipenderà solo da noi e dai nostri comportamenti soprattutto nei prossimi giorni. Serve comportarsi, come hail presidente della Repubblica, con tenacia, sacrificio e senso di appartenenza", haalla stampa. Poi la precisazione: "Il coronavirus è indebolito ma non è ancora sconfitto. Non abbiamo vinto, oggi è la festa della Liberazione ma, che tutti lo capiscano, non ci siamo ancora liberati dal virus, noi non siamo ancora arrivati al 25 ...

