Di Maio, 'Sul Mes si può trattare' (Di sabato 25 aprile 2020) Luigi Di Maio conferma la disponibilità a trattare sul Mes: "Questa è la partita della vita. E non è ancora finita. Anzi, è appena iniziata". Intervenuto ai microfoni de la Stampa, il fu capo politico del Movimento 5 Stelle (e attualmente Ministro degli Esteri) Luigi Di Maio ha parlato dell'emergenza coronavirus affrontando inevitabilmente anche il tema del Mes. Coronavirs, Di Maio disposto a trattare sul Mes: "Questa è la partita della vita" "Questa è la partita della vita per noi. E non è ancora finita. Anzi è appena iniziata", ha dichiarato Luigi Di Maio in riferimento alla trattativa in corso a livello europeo per il piano di aiuti contro l'emergenza coronavirus. Nelle ultime ore anche da Vito Crimi, capo politico del Movimento 5 stelle, era arrivata un'apertura ...

