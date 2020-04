Corsport: Ancelotti vuole Lozano e Allan, Kean contropartita per il Napoli (Di sabato 25 aprile 2020) Il Napoli è in attesa di capire quale sarà il futuro di Mertens e Milik, ma con molte probabilità dovrà riorganizzare il reparto offensivo nella prossima stagione. Proprio per questo, secondo il Corriere dello Sport, potrebbe prendere strada la pista Kean legata alle mire di Ancelotti su Allan e Lozano “Dall’Inghilterra raccontano che nell’ambito delle discussioni relative ai vecchi obiettivi azzurri di Ancelotti, e dunque Lozano e Allan, sia affiorato il nome di Moise Kean come potenziale e parziale contropartita tecnica. L’idea resta stuzzicante per il Napoli: Carletto è sempre molto interessato a Lozano e Allan, per abbattere il valore del pacchetto Kean potrebbe diventare una contropartita interessante” L'articolo Corsport: Ancelotti vuole Lozano e Allan, Kean contropartita per il Napoli sembra essere il primo ... Leggi su ilnapolista CorSport : Gattuso onora l’eredità lasciata in dote da Ancelotti

?Il ?Napoli, in vista della prossima annata calcistica, potrebbe essere molto diverso rispetto a quello che terminerà la stagione. Aurelio De Laurentiis e Cristiano Giuntoli hanno già prenotato Andrea ...

Napoli, il nome nuovo per il centravanti C’è un nome a sorpresa, però, e a tirarlo fuori è il Corriere dello Sport in un articolo riguardante i possibili intrecci di mercato con l’Everton di Ancelotti ...

