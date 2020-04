Coronavirus | consentito fare il bagno a chi abita vicino al mare | a un fiume o a un lago

LauraGaravini : Ammettere asporto pasti e bevande ristoranti,bar,locali. In altri Paesi consentito anche durante #lockdown.Se giust… - DiegoCa_73 : RT @mordiac: Card. Becciu: 'deve essere difeso il principio che a nessuna autorità è consentito di interrompere la messa'. - eflatmajor73 : RT @tpellizzari: 'Solenne, misterioso': è il primo tempo della Sinfonia n. 9 di Anton Bruckner il consiglio musicale di oggi contro il #cor… - MrGrayTheAlien1 : #coronavirus,deputato della #Lega alla Camera con 37.7 di febbre:entra nonostante il divieto,ripreso perché senza… - Corriere : RT @tpellizzari: 'Solenne, misterioso': è il primo tempo della Sinfonia n. 9 di Anton Bruckner il consiglio musicale di oggi contro il #cor… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus consentito

La Repubblica

E i trasporti? Gli spostamenti sono consentiti all'interno della regione ma è vietato uscire fuori dalla cintura. Frecciarossa e soprattutto Italo spingono per consentire ai viaggiatori di potersi ...per consentire una distribuzione equa e capillare in tutto il territorio italiano. A queste si aggiungono più di 20.000 dispositivi tra tute, guanti, visiere e occhiali, oltre a un ecografo, ...