Bagni | concessioni estese al 2033 I balneari | «Ora anche a noi gli aiuti anti-Covid»

(Di sabato 25 aprile 2020) FIRENZE. Mancava il decreto attuativo per renderla davvero efficace. Come spesso capita in Italia alle promesse elettorali, sono serviti molti mesi per dare concretezza alla proroga delledemaniali per i. Piazzata nella finanziaria varata dal governo gialloverde più di un anno fa, la norma era di fatto monca, anzi inutile. Ora, per la legge che di fatto congela la direttiva Bolkestein fino al, arriverà il via libera definitivo col decreto del governo di aprile, assicura il ministro dei Beni culturali Dario Franceschini. Non una cosa da poco. Perché alcuni Comuni, di fronte ai permessi in scadenza, erano stati più realisti del re e avevano indetto le aste per assegnare la nuove gestione delle spiagge. Pericolo scampato per i circa 900 stabilimenti della Toscana. Ma soprattutto una boccata di ossigeno che arriva in un momento ...