25 aprile? Ricordiamo Giuseppina Ghersi, massacrata e uccisa dai partigiani (video) (Di sabato 25 aprile 2020) E’ vero: prima di alcuni anni fa nessuno aveva mai sentito nominare Giuseppina Ghersi, savonese uccisa il 30 aprile dai partigiani, che l’avevano arrestata insieme ai genitori qualche giorno prima. Giusto in coincidenza con la cosiddetta “liberazione”. Classe 1931, nel 1945 la Ghersi non aveva ancora compiuto i 14 anni. Su wikipedia la sua voce non c’è. Si tende a rimuovere tutto ciò che attribuisce al “liberatori” reponsabilità sui loro delitti e gettare una zona d’ombra. Perché non si può chiamarli altrimenti. I nuovi partigiani negano ancora la storia della Ghersi Ancora oggi sul web troviamo tentativi vani dei negazionisti di sinistra che, oltre a negare le foibe, negano anche le uccisioni a guerra finita di moltissimi innocenti. Tra cui questa bambina, accusata dai partigiani di essere nientemeno che ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 25 aprile 2020) E’ vero: prima di alcuni anni fa nessuno aveva mai sentito nominare, savoneseil 30dai, che l’avevano arrestata insieme ai genitori qualche giorno prima. Giusto in coincidenza con la cosiddetta “liberazione”. Classe 1931, nel 1945 lanon aveva ancora compiuto i 14 anni. Su wikipedia la sua voce non c’è. Si tende a rimuovere tutto ciò che attribuisce al “liberatori” reponsabilità sui loro delitti e gettare una zona d’ombra. Perché non si può chiamarli altrimenti. I nuovinegano ancora la storia dellaAncora oggi sul web troviamo tentativi vani dei negazionisti di sinistra che, oltre a negare le foibe, negano anche le uccisioni a guerra finita di moltissimi innocenti. Tra cui questa bambina, accusata daidi essere nientemeno che ...

welikeduel : 'Noi partigiani ricordiamo il 25 aprile tutto l'anno, per non dimenticare' (Sergio Giammarchi, partigiano)… - alexbarbera : L’esperienza di questi mesi ci dimostra che la libertà è un privilegio da difendere tutti i giorni. Ricordiamo ai n… - RDS_official : #RDSricorda il 19 aprile 1993. Usciva un album indimenticabile: #TutteStorie di @RamazzottiEros. Lo ricordiamo con… - MAP_Perfugas : Per i ponti di aprile e maggio avevamo in progetto di farvi conoscere altri siti di #perfugas ma... arriveranno nuo… - TerraDiPalma : RT @DucaleVenezia: #FestadellaLiberazione Si resiste tutti i giorni. Ricordiamo il 75° anniversario della #Liberazione con quest’immagine… -

Ultime Notizie dalla rete : aprile Ricordiamo Liberazione, lo spirito che manca in questo 25 aprile Il Sole 24 ORE Poker weekend: il palinsesto del fine settimana sulle room italiane. In rampa di lancio il 50 Special SCOOP

Ricordiamo che per giocare i tornei di PokerStars è necessario avere un conto attivo ... il primo per un costo di €10 e il secondo di €20. Un 25 aprile caratterizzato da un’apertura niente male, visto ...

VIDEO / UN TRICOLORE NELLA CITTA' DESERTA, TERAMO SALUTA IL 25 APRILE

Amo ricordare, in occasioni come questa, la frase di Piero Calamandrei ... fino a far sciogliere le donne e gli uomini della resistenza nell'abbraccio festoso e vittorioso di quel 25 aprile del 1945.

Ricordiamo che per giocare i tornei di PokerStars è necessario avere un conto attivo ... il primo per un costo di €10 e il secondo di €20. Un 25 aprile caratterizzato da un’apertura niente male, visto ...Amo ricordare, in occasioni come questa, la frase di Piero Calamandrei ... fino a far sciogliere le donne e gli uomini della resistenza nell'abbraccio festoso e vittorioso di quel 25 aprile del 1945.