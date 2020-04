Will & Grace è finito, il produttore conferma la maretta fra gli attori (Di sabato 25 aprile 2020) Will & Grace è ufficialmente terminato: la scorsa notte negli Stati Uniti d’America è infatti andata in onda quella che sembrerebbe essere a tutti gli effetti (e questa volta è davvero ufficiale) l’ultima puntata della sitcom più divertente di sempre. Dopo 11 stagioni (8 andate in onda dal 1998 al 2006 e le ultime 3 dal 2017 al 2020), Will & Grace ha detto addio ai suoi fan trascinandosi però una triste polemica: la maretta fra le attrici protagoniste, Debra Messing e Megan Mullally. Contattato da EW, il produttore Max Mutchnick ha infatti confermato che fra il cast ci sono stati dei disguidi ed è stato il portale TV Line a fare il nome delle due attrici. “Lavoriamo sempre con questo motto, che tutto ruota intorno al lavoro. Si tratta solo di lavoro. Quindi se manteniamo fede a questo, vi teniamo fuori da tutto ... Leggi su bitchyf Il nostro addio a Will & Grace con 5 episodi che non dimenticheremo mai

Will & Grace salutano di nuovo il pubblico. Ne è valsa la pena?

