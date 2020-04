Trapani | Estetista omaggia 5 trattamenti viso -corpo agli operatori sanitari

Leggi su tvio

(Di venerdì 24 aprile 2020), Vi abbiamo raccontato molte delle iniziative intraprese da aziende e cittadini trapanesi per cercare di reagire all’emergenza dettata dal Coronavirus che sta colpendo duramente il nostro Paese e tutti i settori. Oggi vogliamo parlarvi di un’iniziativa intrapresa da Rossella, una giovanetrapanese, che pochi giorni fa sulla pagina facebook della sua attività ha pubblicato un post perre glidi. Vi proponiamo integralmente il testo. “Ci penso da moltissimi giorni. Cosa posso fare io, concretamente, adesso? Ho una capacità sola e sta nelle mie mani: donare benessere. Vedo ogni giorno le foto di chi sta lavorando negli ospedali, i volti distrutti, le occhiaie segnate, i segni scolpiti sulla pelle dai dispositivi di sicurezza. Ho tanti clienti che lavorano in ospedale e tutti in questi giorni mi ...