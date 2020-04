“Sharenting” | la sovraesposizione genitoriale dei figli durante la quarantena

Leggi su nonsolo.tv

(Di venerdì 24 aprile 2020) Lache stiamo vivendo attualmente, e la conseguente convivenza genitori-, quasi incessante, può far emergere dinamiche familiari nascoste. Il passare la stragrande maggioranza del nostro tempo in casa può farci nascere l’esigenza di sentirci collegati al mondo esterno attraverso la condivisione nei social di foto e video che ritraggono noi e i nostri familiari. Già precedentemente, dalla diffusione dei social-media, si è sempre più affermata la tendenza del cosiddetto Shareting. La parora sharenting è un anglicismo che deriva dalla parola share, che significa “condividere” e parenting, che significa “genitorialità”. Questo termine è stato coniato per descrivere il fenomeno riguardante l’inclinazione dei genitori a sovraesporre i bambini e gli adolescenti sulle piattaforme ...