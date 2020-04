Perché estirpare le edicole pirata su Telegram è tutt’altro che facile (Di venerdì 24 aprile 2020) Telegram (Illustrazione di Rafael Henrique/Sopa Images/LightRocket via Getty Images)Come ampiamente spiegato da Wired, è ormai risaputo che la pirateria online si sia spostata da portali pirata “desktop” a gruppi su Telegram. È molto facile infatti trovare canali dove si “spacciano” quotidiani, riviste, film ed ebook. Delle vere e proprie edicole virtuali gratuite. Da tempo gli editori stanno conducendo una battaglia volta a bloccare la proliferazione di questi canali che raccolgono un successo straordinario con decine di migliaia di iscritti. È del 23 aprile la comunicazione di Agcom (l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni) che riferisce che in seguito al confronto con Telegram, la piattaforma ha provveduto a rimuovere 7 degli 8 canali segnalati da Fieg (Federazione italiana editori giornali). #Agcom ... Leggi su wired (Di venerdì 24 aprile 2020)(Illustrazione di Rafael Henrique/Sopa Images/LightRocket via Getty Images)Come ampiamente spiegato da Wired, è ormai risaputo che la pirateria online si sia spostata da portali“desktop” a gruppi su. È moltoinfatti trovare canali dove si “spacciano” quotidiani, riviste, film ed ebook. Delle vere e proprievirtuali gratuite. Da tempo gli editori stanno conducendo una battaglia volta a bloccare la proliferazione di questi canali che raccolgono un successo straordinario con decine di migliaia di iscritti. È del 23 aprile la comunicazione di Agcom (l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni) che riferisce che in seguito al confronto con, la piattaforma ha provveduto a rimuovere 7 degli 8 canali segnalati da Fieg (Federazione italiana editori giornali). #Agcom ...

