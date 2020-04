Pensioni e Inps, ultime: Faraone chiede dimissioni di Tridico, mera propaganda? (Di venerdì 24 aprile 2020) Le ultime novità sulla riforma delle Pensioni emergono dalle dichiarazioni rilasciate in un ‘intervista a Tp24.it da parte di Davide Faraone, capogruppo al Senato per Italia Viva. La parola dimissioni non viene pronunciata ma la si evince benissimo dalle accuse che vengono rivolte da Faraone al Presidente Inps e per la verità non solo a lui, ma anche al Presidente dell’Anpal e al direttore del dipartimento amministrazione penitenziaria, colpevoli tutti, a suo dire, di aver mal gestito questa emergenza sanitaria dai risvolti economici catastrofici. Eccovi le sue parole. Riforma Pensioni: ‘Tridico in un Paese normale sarebbe a casa’ Faraone ci va giù pesante nelle accuse nei confronti di Tridico, a suo dire assolutamente incapace nella gestione dell’Inps e di tutta la parte burocratica in questo contesto pandemico. A tal punto che ... Leggi su pensionipertutti Pensioni Inps 2020 : proroga domande al 1° giugno

