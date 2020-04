La Quarantine Pillow Challenge (Di venerdì 24 aprile 2020) Giorno numero chissà quale, onestamente abbiamo perso il conto. Stiamo tutti impazzendo di claustrofobia grazie alle regole dell’autoisolamento. Ma in fondo, questo significa che siamo tutti online 24/7 e che occupiamo il tempo con folli modi creativi. Alcuni di noi hanno iniziato ad imparare le coreografie su TikTok, altri hanno optato per 30 giorni di yoga no Youtube per rilassare la mente ed allungare il corpo, Instagram ci ha dato forse la sfida più esilarante di tutte – la Quarantine Pillow Challenge Esatto, dato che non possiamo uscire, questa è la nuova tendenza della moda indoor. Siamo un po’ oltre il punto di fingere che vada tutto bene. Forse durante la prima e la seconda settimana avete fatto del vostro meglio nel farvi la doccia e vestirvi come se doveste davvero uscire di casa, per tenere sotto controllo le abitudini, ma ora ... Leggi su herbeauty.co Quarantinepillowchallenge | Cos’è la sfida che impazza sui social

La nuova sfida del cuscino - tra le influencer è virale la Quarantine Pillow Challenge (Foto)

Da Giulia De Lellis a Sabrina Ghio la Quarantine Pillow Challenge è virale - (Di venerdì 24 aprile 2020) Giorno numero chissà quale, onestamente abbiamo perso il conto. Stiamo tutti impazzendo di claustrofobia grazie alle regole dell’autoisolamento. Ma in fondo, questo significa che siamo tutti online 24/7 e che occupiamo il tempo con folli modi creativi. Alcuni di noi hanno iniziato ad imparare le coreografie su TikTok, altri hanno optato per 30 giorni di yoga no Youtube per rilassare la mente ed allungare il corpo, Instagram ci ha dato forse la sfida più esilarante di tutte – laEsatto, dato che non possiamo uscire, questa è la nuova tendenza della moda indoor. Siamo un po’ oltre il punto di fingere che vada tutto bene. Forse durante la prima e la seconda settimana avete fatto del vostro meglio nel farvi la doccia e vestirvi come se doveste davvero uscire di casa, per tenere sotto controllo le abitudini, ma ora ...

Luca85007284 : RT @PiccolePesti3: Un cuscino come abito: spopola la Quarantine Pillow Challenge ....... Io una foto così l'ho fatta e pubblicata 3 anni fa… - scopare5 : RT @PiccolePesti3: Un cuscino come abito: spopola la Quarantine Pillow Challenge ....... Io una foto così l'ho fatta e pubblicata 3 anni fa… - FulgGerry : RT @PiccolePesti3: Un cuscino come abito: spopola la Quarantine Pillow Challenge ....... Io una foto così l'ho fatta e pubblicata 3 anni fa… - CortoMa26377777 : RT @PiccolePesti3: Un cuscino come abito: spopola la Quarantine Pillow Challenge ....... Io una foto così l'ho fatta e pubblicata 3 anni fa… - massimo76531541 : RT @PiccolePesti3: Un cuscino come abito: spopola la Quarantine Pillow Challenge ....... Io una foto così l'ho fatta e pubblicata 3 anni fa… -

Ultime Notizie dalla rete : Quarantine Pillow Un cuscino come abito: spopola la Quarantine Pillow Challenge - Sportmediaset Sport Mediaset Anche Anne Hathaway partecipa alla Quarantine Pillow Challenge – e l’adoriamo!

E infatti nella didascalia della foto, la bella 37enne fa proprio riferimento al film che l'ha resa famosa: “Una regina non è mai in ritardo; tutti gli altri sono semplicemente in anticipo". Una ...

Quarantinepillowchallenge | Cos’è la sfida che impazza sui social

Vestirsi con un cuscino. È la sfida che impazza in questi giorni di quarantena sui social network e in particolare su Instagram. Lanciata da alcune influencer la Quarantinepillowchallenge ha già ...

E infatti nella didascalia della foto, la bella 37enne fa proprio riferimento al film che l'ha resa famosa: “Una regina non è mai in ritardo; tutti gli altri sono semplicemente in anticipo". Una ...Vestirsi con un cuscino. È la sfida che impazza in questi giorni di quarantena sui social network e in particolare su Instagram. Lanciata da alcune influencer la Quarantinepillowchallenge ha già ...