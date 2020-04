Inter, Cruz: «Lautaro? Spero resti, è il miglior partner per Lukaku» (Di venerdì 24 aprile 2020) Julio Cruz si racconta a 360°: dall’opinione su Dybala e Lautaro Martinez fino al primo gol contro la Juventus, ecco le parole dell’ex Inter FUTURO DEL FIGLIO – «Futuro di mio figlio in Italia? Magari, lui gioca nel Banfield e sta molto bene. Mi auguro che un domani arrivi nel grande calcio europeo, e magari in Italia. E’ un centravanti. Tante squadre italiane sono già venute a vederlo». PENSIERO PER GAZZONI – «Oggi è scomparso il presidente Giuseppe Gazzoni Frascara. Mi è dispiaciuto, è stato una grandissima persona e un eccellente presidente. Vedere che è scomparsa una persona così buona dispiace». BOLOGNA – «E’ stata la porta al mio arrivo in Italia. Città bellissima. all’inizio arrivavo dall’Olanda, un paese nuovo per me. A Bologna mi son detto ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 24 aprile 2020) Juliosi racconta a 360°: dall’opinione su Dybala eMartinez fino al primo gol contro la Juventus, ecco le parole dell’exFUTURO DEL FIGLIO – «Futuro di mio figlio in Italia? Magari, lui gioca nel Banfield e sta molto bene. Mi auguro che un domani arrivi nel grande calcio europeo, e magari in Italia. E’ un centravanti. Tante squadre italiane sono già venute a vederlo». PENSIERO PER GAZZONI – «Oggi è scomparso il presidente Giuseppe Gazzoni Frascara. Mi è dispiaciuto, è stato una grandissima persona e un eccellente presidente. Vedere che è scomparsa una persona così buona dispiace». BOLOGNA – «E’ stata la porta al mio arrivo in Italia. Città bellissima. all’inizio arrivavo dall’Olanda, un paese nuovo per me. A Bologna mi son detto ...

Ultime Notizie dalla rete : Inter Cruz LIVE – Cruz: “La punizione alla Juventus il mio gol più importante. Lautaro? Inter in grado di tenerlo” passioneinter.com A #CasaSkySport: Davide Cassani e Letizia Paternoster. Dalle 19 Julio Cruz e Cambiasso

Nella seconda parte della giornata, dalle 19, un’ora con Julio Ricardo Cruz, ex attaccante argentino di Bologna, Inter e Lazio. Nella seconda mezz’ora, insieme a “El Jardinero” ci sarà anche Esteban ...

Blog: Inter & Coppa Italia: le cavalcate trionfali

Concluso il campionato, l’Inter si presenta in Piemonte con la voglia di trionfare e ciò avviene con ... In casa, alla rete di Bellucci replicano Vieri, Recoba e Cruz. Al “Dall’Ara”, invece, il ...

