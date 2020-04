Grande Fratello: tutte le coppie nate dietro la porta rossa del reality (Di venerdì 24 aprile 2020) Fin dalla primissima e storica edizione, all’interno del Grande Fratello ci sono stati flirt e si sono formate coppie che hanno fatto sognare gli italiani. Alcuni di questi legami sono sopravvissuti una volta fuori dalla porta rossa, altri invece sono finiti non appena si sono spente le telecamere. Grande Fratello: le storie d’amore più durature L’amore al Grande Fratello c’è stato fin dalle primissime puntate nel 2000. Seppur non si possa parlare di vera e propria coppia, tutti ricorderemo la fugace passione tra Pietro Taricone e Cristina Plevani che fece impazzire i telespettatori e possiamo parlare del loro flirt, probabilmente, come primo “amore” scoccato sotto l’occhio vigile delle telecamere. In oltre 20 anni di reality, sono tante le coppie che si sono formate nella casa del Grande Fratello, sia nella ... Leggi su thesocialpost Gemma Galgani non si regola | Uomini e Donne come fosse il Grande Fratello Vip

Patrick del Grande Fratello : “Sono stato 252 giorni nella Casa. Ho pensato di vincere”

Grande Fratello Vip : Valeria Marini ha sofferto come un cane... (Di venerdì 24 aprile 2020) Fin dalla primissima e storica edizione, all’interno delci sono stati flirt e si sono formateche hanno fatto sognare gli italiani. Alcuni di questi legami sono sopravvissuti una volta fuori dalla, altri invece sono finiti non appena si sono spente le telecamere.: le storie d’amore più durature L’amore alc’è stato fin dalle primissime puntate nel 2000. Seppur non si possa parlare di vera e propria coppia, tutti ricorderemo la fugace passione tra Pietro Taricone e Cristina Plevani che fece impazzire i telespettatori e possiamo parlare del loro flirt, probabilmente, come primo “amore” scoccato sotto l’occhio vigile delle telecamere. In oltre 20 anni di, sono tante leche si sono formate nella casa del, sia nella ...

trash_italiano : 'GEMMA NON SEI AL GRANDE FRATELLO'. #uominiedonne - andreadenver3 : In relazione alle dichiarazioni attribuitemi da - Giusepp03241991 : Bene,siamo governati da un ministro della sanità ex d.g.,un ministro dell'economia chitarrista e un azzeccagarbugli… - moleskinae : @AndRisolo17 ????????pensa che se chiedessi a mio fratello ti direbbe che quello è il mio più grande pregio - LallaLaLella : Autolesionismo in casa mia, rivediamo i filmini. Da qui una grande rivelazione, in ordine mio fratello: - era bart_… -