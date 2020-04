Giro di Lombardia 1952: l’urlo di Giuseppe Minardi dopo le due Sanremo sfiorate (Di venerdì 24 aprile 2020) Giuseppe Minardi, deceduto il 21 gennaio 2019 all’età di novant’anni, può essere considerato uno dei corridori più in vista dell’Italia degli anni Cinquanta. La sua carriera professionistica fu piuttosto breve (dal 1949 al 1958), ma in questo arco temporale riuscì a togliersi numerose soddisfazioni: i risultati di maggior prestigio furono le sei vittorie di tappa al Giro d’Italia, dove per due giorni vestì anche la maglia rosa, il Giro del Piemonte 1955 e, soprattutto, il Giro di Lombardia 1952. Minardi nacque il 18 marzo 1928 a Solarolo, piccolo comune in provincia di Ravenna, da una famiglia estremamente povera. Riuscì a mettersi in luce già da dilettante vincendo la Milano-Rapallo e il trofeo Matteotti, successi entrambi datati 1949. Proprio durante quell’anno fece il grande salto tra i professionisti ... Leggi su oasport Ciclismo - Vincenzo Nibali e un programma da riscrivere : Tirreno-Adriatico in preparazione a Mondiali e Giro d’Italia? E il Lombardia…

Lombardia : la Regione in cui l'assessore dice che c'è troppa gente in giro e il presidente vuole riaprire tutto

