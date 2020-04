Elijah Wood gioca ad Animal Crossing | New Horizons con i fanvendendo rape

Elijah Wood gioca ad Animal Crossing: New Horizons con i fan...vendendo rape (Di venerdì 24 aprile 2020) La star del cinema Elijah Wood è stato scoperto dai fan del gioco Animal Crossing: New Horizon, dopo che si è autoinvitato su un isola deserta per vendere rape. Sembra che Animal Crossing: New Horizon di Nintendo sia diventato un videogioco super popolare anche tra le star del cinema, tra cui Elijah Wood che si è autoinvitato sull'isola di una giocatrice per vendere rape e incassare denaro. L'attore sembra aver letto il tweet di una giocatrice, che parlava del mercato delle rape e lui, interessato, si è subito fiondato sull'isola della ragazza, incassando un po' di soldi per la sua vendita e poi intrattenendosi con lei e i suoi amici per chiacchierare. La ragazza proprietaria dell'isola è rimasta incredula di aver potuto interagire con la star de Il Signore ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 24 aprile 2020) La star del cinemaè stato scoperto dai fan del gioco: New Horizon, dopo che si è autoinvitato su un isola deserta per vendere. Sembra che: New Horizon di Nintendo sia diventato un videogioco super popolare anche tra le star del cinema, tra cuiche si è autoinvitato sull'isola di unatrice per venderee incassare denaro. L'attore sembra aver letto il tweet di unatrice, che parlava del mercato dellee lui, interessato, si è subito fiondato sull'isola della ragazza, incassando un po' di soldi per la sua vendita e poi intrattenendosi con lei e i suoi amici per chiacchierare. La ragazza proprietaria dell'isola è rimasta incredula di aver potuto interagire con la star de Il Signore ...

