repubblica : Compie 112 anni nonna Erminia la donna più anziana d'Italia - LaStampa : Genova, donna di 63 anni fatta a pezzi in un appartamento: mistero a Marassi - vladiluxuria : 30 anni, ci siamo scritte spesso, e non ce l’ha fatta, dolore e rabbia: affissi i manifesti funebri con il suo nome… - LilySej1 : RT @LilySej1: Basma Qaddour #Syria ?I mercenari del regime turco hanno ucciso una donna di 80 anni, dopo averla torturata nella città di Hi… - siviwow : RT @GiuliaConti88: Compie 112 anni nonna Erminia la donna più anziana d'Italia -

Ultime Notizie dalla rete : Donna anni

La Stampa

Genova, 24 aprile 2020 - Una tragedia dai contorni ancora tutti da chiarire. Una donna di 37 anni ha raccontato alla polizia di aver trovato la madre morta in casa in avanzato stato di decomposizione, ...Da quel giorno sono passati dieci anni e la vita nel quartiere non è più la stessa. Il ristorante Il Nuovo Secolo XIX ha sostituito la cioccolateria La Deliciosa, Lolita ha aperto un negozio di ...