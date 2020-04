Coronavirus, primo caso a Dragoni: è un infermiere di 50 anni (Di venerdì 24 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoDragoni (Ce) – primo caso di Coronavirus nel comune guidato dal sindaco Silvio Lavornia. Si tratta di un infermiere di 50 anni che lavora all’ospedale di Caserta e che è risultato positivo al Covid-19 in seguito al tampone eseguitogli sul posto di lavoro. L’uomo è al momento asintomatico. “A lui – ha detto il primo cittadino di Dragoni – auguro, a nome mio personale, della amministrazione comunale e dell’intera popolazione dragonese, una pronta guarigione e rivolgo un saluto ed un abbraccio sincero, sicuro che tutto finirà presto e quanto prima tornerà alla sua vita normale insieme alla sua famiglia“. L’Asl ha provveduto a porre in isolamento l’infermiere e in quarantena domiciliare i suoi familiari, unitamente ad una serie di misure precauzionali per evitare il ... Leggi su anteprima24 Coronavirus - com’è andato il primo test sui mezzi pubblici di Roma con le regole della Fase 2 – Video

Coronavirus Roma - alla stazione metro San Giovanni primo test Atac per la fase 2 : file e disagi

Francia - primo calciatore della Liga 1 in rianimazione per coronavirus (Di venerdì 24 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto(Ce) –dinel comune guidato dal sindaco Silvio Lavornia. Si tratta di undi 50che lavora all’ospedale di Caserta e che è risultato positivo al Covid-19 in seguito al tampone eseguitogli sul posto di lavoro. L’uomo è al momento asintomatico. “A lui – ha detto ilcittadino di– auguro, a nome mio personale, della amministrazione comunale e dell’intera popolazione dragonese, una pronta guarigione e rivolgo un saluto ed un abbraccio sincero, sicuro che tutto finirà presto e quanto prima tornerà alla sua vita normale insieme alla sua famiglia“. L’Asl ha provveduto a porre in isolamento l’e in quarantena domiciliare i suoi familiari, unitamente ad una serie di misure precauzionali per evitare il ...

Mov5Stelle : ?? Dopo il voto di fiducia di ieri siamo in Aula insieme a Riccardo Ricciardi per dichiarare a nome del gruppo Cinqu… - Agenzia_Ansa : Coronavirus, il Consiglio dei ministri approva il Documento di economia e finanza. Senza pandemia, si legge nella b… - emenietti : il primo coronavirus fu scoperto circa 60 anni fa, ma solo dalla scoperta della sars e della mers è nata l'esigenza… - notiziasportiva : #Montpellier, peggiorano le condizioni di Sambia, ora in terapia intensiva. Sarebbe il primo caso di #Covid_19 in… - stefanomacone : RT @francescatotolo: ?? Il #M5S e il #Pd hanno votato NO all’ordine del giorno di #FdI alla Camera che impegnava il governo a non utilizzar… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus primo Coronavirus, primo ok per il test del vaccino sull'uomo in Germania TGCOM Coronavirus, Coldiretti: a rischio sicurezza alimentare europea

Il primo importante pacchetto di misure in favore dell’agricoltura colpita dall’emergenza Covid 19 proposto dalla Commissione europea va completato – sottolinea la Coldiretti – con risorse ...

dopo l’ultima proposta shock

Non dichiarazioni politiche, che per quanto discutibili sono condivise da paesi come la Svezia o in una certa misura dall’Olanda o dal primo Boris Johnson che sognava l’immunità di gregge per il Regno ...

Il primo importante pacchetto di misure in favore dell’agricoltura colpita dall’emergenza Covid 19 proposto dalla Commissione europea va completato – sottolinea la Coldiretti – con risorse ...Non dichiarazioni politiche, che per quanto discutibili sono condivise da paesi come la Svezia o in una certa misura dall’Olanda o dal primo Boris Johnson che sognava l’immunità di gregge per il Regno ...