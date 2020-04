**Coronavirus: Gualtieri, in dl aprile eliminazione aumenti Iva e accise 2021’** (Di venerdì 24 aprile 2020) Roma, 24 apr. (Adnkronos) – “Il forte aumento dell’imposizione indiretta previsto dalla legislazione vigente a inizio 2021 striderebbe con la fase di difficoltà che il Paese sta attraversando. Il Governo ha pertanto deciso di includere nel nuovo decreto l’eliminazione degli aumenti dell’Iva e delle accise previsti dal 2021. In una fase che auspichiamo sarà di ripresa e col riaccendersi del desiderio di intraprendere e innovare, l’intonazione della politica fiscale dovrà, infatti, rimanere espansiva, sia pure nei limiti di una gestione oculata della finanza pubblica”. Ad affermarlo è il ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri nella premessa al Def che è stato pubblicato sul sito del Mef.L'articolo **Coronavirus: Gualtieri, in dl aprile eliminazione aumenti Iva e accise 2021’** sembra essere ... Leggi su calcioweb.eu **Coronavirus : Gualtieri - ‘riapertura attività produttive procederà per gradi’**

