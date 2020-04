Calciomercato | bombe di Bucchioni | “l’Inter può piazzare il colpo dell’estate Scambio in

Leggi su calcioweb.eu

(Di venerdì 24 aprile 2020) Cresce sempre di più l’attesa sull’eventuale ripresa del campionato di Serie A, molto probabilmente la situazione sarà molto più chiara entro la fine della settimana. L’intenzione è quella di completare la stagione, ma servirà l’ok del Governo dal punto di vista sanitario e della sicurezza. Nel frattempo è sempre più, Enzoha dato importanti indicazioni in un editoriale su Tuttomercatoweb. INTER – “Tiene in caldo l’ipotesi Lautaro al Barca e cercherà di ottenere in cambio Griezmann con conguaglio, ma nel frattempo Marotta è andato oltre. In questo periodo ha riallacciato una vecchia amicizia con Mino Raiola che non lavorava più con l’Inter da quasi dieci anni. Marotta e Raiola ai tempi della Juve erano quasi coppia calcistica di fatto. Pogba ...