Borse proseguono incerte S&P e IFO zavorrano Milano

(Di venerdì 24 aprile 2020) (Teleborsa) – Piazza Affari recupera dai minimi, ma si allinea all’impostazione cauta delle altreeuropee, che hanno accusato il contraccolpo del fallimento della sperimentazione del farmaco anti-coronavirus di Gilead e del pessimo dato dell’IFO. A preoccupate i mercati, specie, è anche l’attesa per la decisione di S&P sul rating tricolore. L’Euro / Dollaro USA continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,1%. Consolida i livelli della vigilia lo spread, attestandosi a +239 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona all’1,92%. Le aste di CTZ e BTP hanno fatto il tutto esaurito ma a rendimenti in sensibile aumento. Tra i mercati del Vecchio Continente in rosso Francoforte, che evidenzia un deciso ribasso dello 0,74%, sottotono Londra che mostra una limatura dello ...