Bennato | «Un tempo cenavo con Maradona | adesso mi diverto con Mertens»

La Gazzetta dello Sport intervista Edoardo Bennato. Il cantautore napoletano ha appena composto una canzone, con il fratello Eugenio, i cui proventi andranno all'Ospedale dei Colli di Napoli. Si intitola "La realtà non può essere questa". Si lascia andare ai ricordi e ne tira fuori uno su Maradona, legato ai tempi di "Notti magiche", cantata in duetto con Gianna Nannini per i Mondiali '90. «Durante le prove di Un'estate italiana, prima della partita inaugurale Argentina-Camerun a San Siro, Maradona mi venne incontro perché voleva conoscere Gianna, fu molto divertente». Bennato racconta che Diego gli è sempre piaciuto e che si frequentavano spesso. «Sì. Mi è sempre piaciuto perché è semplice e istintivo, quasi animalesco. Se vedeva per terra il tappo di una bottiglia gli ...

