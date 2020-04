‘Uomini e Donne’ | l’opinione di Isa sulla puntata del 23 04 20

Leggi su isaechia

(Di giovedì 23 aprile 2020) Cioè ma vi prego, ma c-o-s-a c-a-z-z-o s-t-i-a-m-o -g-u-a-r-d-a-n-d-o. Ma cosa??? Cosaaaaaa? Ma che roba è? Ma soprattutto, ma PERCHé? PERCHè? Già il programma, soprattutto nella parte dedicata a Gemma Galgani, non ha un base, non ha un senso e non ha una logica, già per mezz’ora dobbiamo leggere papelli ridicoli di presunti uomini misteriosi interessati alla dama e dei quali non sappiamo né i veri nomi, né la vera età né le vere fattezze (peraltro questo mostrare ‘pezzi’ di persona, e una volta l’occhio e una volta le gambe e una volta la zona pacco, a me sa di inquietante, tipo quando i killer tengono il tizio in ostaggio e mandano pezzi di dita o di orecchie) e adesso IN PIù dobbiamo pure beccarci i balletti segsi di Gemma in calza contenitiva e col vestitino che le nonne usano per ...