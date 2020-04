Salvini a un follower: "Non ho mai fatto uso di cocaina" (Di giovedì 23 aprile 2020) Il leader della Lega risponde a una domanda durante una diretta Instagram. "Non pippo cocaina - dice - non ho mai sfiorato cocaina nella mia vita e sono fiero di averlo fatto".L'urlo del vicino a Salvini in diretta: "Sono stronzate" L'ex ministro dell'Interno viene interrotto durante una delle sue dirette social, da ...Video Salvini None Leggi su panorama Salvini si scatena contro un follower : «Mi fai schifo - sei un mentecatto se scrivi queste cose…» (Di giovedì 23 aprile 2020) Il leader della Lega risponde a una domanda durante una diretta Instagram. "Non pippo- dice - non ho mai sfioratonella mia vita e sono fiero di averlo".L'urlo del vicino ain diretta: "Sono stronzate" L'ex ministro dell'Interno viene interrotto durante una delle sue dirette social, da ...VideoNone

Affaritaliani : Salvini: 'Non ho mai pippato cocaina'. La risposta a un follower su Instagram - il_BisCottone : RT @Affaritaliani: Salvini: 'Non ho mai pippo cocaina'. La risposta a un follower su Instagram - Affaritaliani : Salvini: 'Non ho mai pippo cocaina'. La risposta a un follower su Instagram - ivafo : @MAUMAU_1976 Madonna è peggio di Salvini se non sta sotto il riflettore non esiste. Ps ho perso I 100k follower che… - n_nad1a : RT @SalviniSetta: @matteosalvinimi #Salvini / #Morisi - Perché hai bloccato 'Gianni Friendsysco' dopo aver ricevuto il seguente tweet? Perc… -

Ultime Notizie dalla rete : Salvini follower Salvini si scatena contro un follower: «Mi fai schifo, sei un mentecatto se scrivi queste... Secolo d'Italia Matteo Salvini risponde all'hater: "Non pippo cocaina, mai sfiorata e sono contento di non averlo fatto"

E così, nel bel mezzo di una diretta, viene accusato dall'idiota di turno di fare uso di cocaina. Potrebbe soprassedere, fregarsene. E invece no, Salvini risponde a tono al follower: "Non pippo ...

Salvini in diretta Instagram: “Non pippo cocaina, mai sfiorata” VIDEO

ROMA – Salvini: “Non pippo cocaina, non ho mai sfiorato cocaina nella mia vita e sono fiero di averlo fatto”. Matteo Salvini risponde a un follower durante una diretta Instagram che gli chiede: ...

E così, nel bel mezzo di una diretta, viene accusato dall'idiota di turno di fare uso di cocaina. Potrebbe soprassedere, fregarsene. E invece no, Salvini risponde a tono al follower: "Non pippo ...ROMA – Salvini: “Non pippo cocaina, non ho mai sfiorato cocaina nella mia vita e sono fiero di averlo fatto”. Matteo Salvini risponde a un follower durante una diretta Instagram che gli chiede: ...