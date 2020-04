Salerno | controlli dei vigili su deiezioni canine e abbandono rifiuti

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 23 aprile 2020) Tempo di lettura: 2 minuti– A seguito delle segnalazioni giunte al Comando di Polizia Municipale da parte di cittadini residenti di Piazza Gian Camillo Gloriosi e zone limitrofe, nonché di via Madonna di Fatima, relative alla mancata raccolta delleanimali da parte dei proprietari di cani, questa mattina personale del Nucleo Operativo – Decoro Urbano del Comando di Polizia Municipale ha effettuato un servizio mirato in abiti civili nelle strade citate, al fine di accertare l’osservanza delle norme regolamentari sulla detenzione di animali domestici, ed in particolare quelle relative all’disul suolo pubblico. Il servizio, oltre a garantire l’igiene e il decoro delle strade, era finalizzato a verificare la regolare movimentazione delle persone in rispetto delle prescrizioni in atto per il contenimento del ...