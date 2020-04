Me contro Te Il Film in digitale: l'uscita è ufficiale (Di giovedì 23 aprile 2020) Me contro Te Il Film - La vendetta del Signor S., il fenomeno cinematografico per bambini con protagonisti i due youtuber Luì e Sofì, arriva in digitale: ecco la data di uscita. Me contro Te Il Film ha una data di uscita: il 1° maggio 2020 sarà disponibile per l'acquisto in digitale la prima avventura cinematografica dei due youtuber siciliani che sono stati per alcune settimane il fenomeno del botteghino italiano in questo 2020 cinematografico parecchio sfortunato. Come Luì e Sofì, in arte i Me contro Te, hanno annunciato appena due ore fa attraverso il proprio canale YouTube (che vanta, ad oggi, oltre 5 milioni di iscritti), Me contro Te Il Film - La Vendetta del Signor S arriverà prestissimo in digitale distribuito da Warner Bros. Home Entertainment. Approdato nelle sale il ... Leggi su movieplayer Quirinale : gelato anti allergia e film contro i bulli - i nuovi Alfieri di Mattarella /Adnkronos (2)

