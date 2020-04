Marquez “La spalla migliora, stagione breve sarebbe un problema” (Di giovedì 23 aprile 2020) MILANO (ITALPRESS) – La moto, la sua Honda, il Mondiale, la competizione. Tutte cose che mancano a Marc Marquez, il pluricampione del mondo che, pero’, puo’ sfruttare lo stop forzato delle attivita’ per recuperare al meglio dai problemi alla spalla. “I test invernali sono stati molto interessanti – spiega lo spagnolo nell’intervista riportata da Sky Sport -. Inizialmente in Malesia abbiamo perso la strada. L’abbiamo persa perche’ tutti eravamo convinti che il problema fosse la mia spalla. Ogni commento che facevo, come il fatto di sentire la moto pesante in curva, era influenzato dalla spalla. Successivamente siamo andati in Qatar, le mie condizioni erano migliori, ma i problemi erano sempre gli stessi. Abbiamo provato dei pezzi del 2019, abbiamo analizzato la situazione, per risolvere i problemi e proprio all’ultimo giorno ... Leggi su ilcorrieredellacitta MotoGP - Marc Marquez : “La stagione breve è complicata. Non c’è tempo di recuperare punti”

