Kate Middleton, la vera erede della Regina Elisabetta è lei (Di giovedì 23 aprile 2020) Kate Middleton La crisi del settimo anno? Inesistente. Ne ha fatta di strada la ragazza borghese con avi minatori e mamma hostess che un giorno sarà Regina. Kate Middleton non è mai stata così amata. E non solo dal marito, ma dall’intero Regno Unito. Due cittadini su tre la vorrebbero subito sul trono, in un impossibile sgambetto alla polverosa Camilla. Da un punto di vista mediatico, Kate non potrebbe essere più funzionale. È esattamente quello che la Regina Elisabetta si era augurata per il nipote prediletto destinato un giorno a regnare: una ragazza “carina e paziente”, fa niente se è una commoner. Di lei, Sua maestà apprezza il suo silent glamour, come è stato definito il suo saper stare in silenzio, non parlare in pubblico, non prendere posizione. Il suo essere composta e rassicurante, conoscere i confini del ... Leggi su aciclico Il compleanno del principe Louis : ecco come festeggerà con mamma Kate Middleton

Il Principino Louis, terzo figlio di Kate Middleton e William, compie due anni. È nato infatti il 23 aprile 2018. Mamma, papà e i fratelli maggiori, George e Charlotte, sono pronti a festeggiarlo ...

«Fin quando ci sarà Kate Middleton in casa Cambridge, nessun compleanno di famiglia passerà senza una degna celebrazione». Ne è sicura la royal editor Katie Nicholl che, in vista della festa per le ...

