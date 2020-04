Euro 2022 femminile: ufficializzate le date (Di giovedì 23 aprile 2020) L’Europeo femminile slitta di un anno, ma non cambiano le date: quando si giocherà Euro 2022 La UEFA ha deciso quale sarà il destino degli Europei femminili, rinviati all’anno prossimo a causa dell’emergenza Coronavirus. Come emerso dalla riunione di questa mattina, sono state confermate le date di Euro 2022 Women’s, che si disputerà dal 6 al 31 luglio 2022. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 Europei Femminili : possibile slittamento al 2022. La situazione

Europei di basket rinviati al 2022/ Slitta l'evento continentale : un girone a Milano

Basket - il nuovo calendario post coronavirus : Europei 2021 rinviati al 2022 (Di giovedì 23 aprile 2020) L’peoslitta di un anno, ma non cambiano le: quando si giocheràLa UEFA ha deciso quale sarà il destino deglipei femminili, rinviati all’anno prossimo a causa dell’emergenza Coronavirus. Come emerso dalla riunione di questa mattina, sono state confermate lediWomen’s, che si disputerà dal 6 al 31 luglio. Leggi su Calcionews24.com

OLAngEllesEng : UEFA Women’s EURO to take centre stage in summer 2022 | Inside UEFA | - willy_pasche : UEFA Women’s EURO to take centre stage in summer 2022 | Inside UEFA | - claudio_2022 : RT @cris_cersei: Roma: MILLE euro di multa perché accompagna la figlia (senza patente) dal medico. 'Doveva andare in autobus' la motivazion… - veratto_A : RT @Antonel15773761: L'utilità di questo aggeggio???? Secondo me è come L'Euro... @gustinicchi @a_meluzzi @TizianaRivale @RitaB66743159 @R… - Qua_Agatha : @claudio_2022 In pratica gli dà il benestare per fare quel che vogliono... mentre tu se vai a fare la spesa in un s… -

Ultime Notizie dalla rete : Euro 2022 Euro 2022 femminile: ufficializzate le date Calcio News 24 UFFICIALE: Europeo femminile rinviato al 2022: dal 6 al 31 luglio

ROMA – Adesso è ufficiale: l’Europeo femminile, inizialmente in programma il prossimo anno, è stato rinviato al 2022 e si giocherà dal 6 al 31 luglio (finale a Wembley). La conferma è arrivata dal ...

Euro 2022 femminile: ufficializzate le date

La UEFA ha deciso quale sarà il destino degli Europei femminili, rinviati all’anno prossimo a causa dell’emergenza Coronavirus. Come emerso dalla riunione di questa mattina, sono state confermate le ...

ROMA – Adesso è ufficiale: l’Europeo femminile, inizialmente in programma il prossimo anno, è stato rinviato al 2022 e si giocherà dal 6 al 31 luglio (finale a Wembley). La conferma è arrivata dal ...La UEFA ha deciso quale sarà il destino degli Europei femminili, rinviati all’anno prossimo a causa dell’emergenza Coronavirus. Come emerso dalla riunione di questa mattina, sono state confermate le ...