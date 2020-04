De Magistris | Contro Feltri durissima azione giudiziaria Anche Salvini prende le

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 23 aprile 2020) “L’ufficio del Comune di Napoli è al lavoro per una”. Così il sindaco di Napoli Luigi de, intervenuto a Radio Crc, sulle dichiarazioni del direttore di “Libero” Vittorioal programma “Fuori dal coro” su Rete4. Secondo deè una persona che si commenta da sola per le cose che ha detto e che ha ripetuto, perché non è la prima volta che utilizza parole così offensive nei confronti del Mezzogiorno d’Italia. Credo che la resia stata adeguata, si sono sollevate tantissime proteste e abbiamo ricevuto centinaia di segnalazioni”. Se da un lato il direttore di “Libero” Vittorioha espresso “una subcultura” in maniera “aggressiva e volgare”, dall’altro “continuano i ...