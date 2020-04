Crysis Remastered non includerà Warhead (Di giovedì 23 aprile 2020) Dopo anni di pausa, il franchise di Crysis sta per tornare, e anche se non si tratta di un sequel, almeno avremo la possibilità di mettere la mani su una versione rimasterizzata del primo gioco della serie, che rimane tra i preferiti dai fan con Crysis Remastered. Di recente, tuttavia, seguendo i tweet (in seguito eliminati) di Tim Willits di Saber Interactive - i co-sviluppatori del remaster - si era ipotizzato un "trattamento remaster" anche per gli altri giochi Crysis, compreso Warhead. Purtroppo, ora apprendiamo che non sarà cosìIn una dichiarazione rilasciata a Inverse, Crytek ha confermato che il prossimo Crysis Remastered includerà solo il primo gioco. La sua espansione, Warhead o uno qualsiasi dei sequel non faranno parte del pacchetto. Leggi altro... Leggi su eurogamer Crysis Remastered è solo l'inizio? Crytek e Saber Interactive sarebbero al lavoro su altri remaster

Crysis Remastered per Switch sarà co-sviluppato da Saber Interactive - lo studio responsabile del porting di The Witcher 3

